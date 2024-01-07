وزير إسرائيلي يرد على مخاوف أمريكية بشأن دخول حرب مع حزب الله

زعم الوزير الإسرائيلي في مجلس الحرب، بيني جانتس، اليوم الأحد، إن إسرائيل مهتمة بالحل السياسي في الجبهة الشمالية؛ مؤكدا جاهزية جيش الاحتلال لإزالة التهديد بالقوة.

وقال جانتس، ردا على مخاوف أمريكية، إن أي تحرك في الجبهة الشمالية سيكون لاعتبارات أمن إسرائيل فقط.

وعلى الرغم من التوترات المتزايدة بينهما، إلا أنه يبدو أن وزير حكومة الحرب يدافع عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد تقارير واشنطن بوست أن الولايات المتحدة تعتقد أن رئيس الوزراء قد يشن حربا ضد جماعة حزب الله في لبنان لتحسين مكانته السياسية.

وفي بيان صدر على "اكس X" باللغتين العبرية والإنجليزية، يقول جانتس: "الاعتبار الوحيد هنا هو أمن إسرائيل، ولا شيء آخر. هذا هو واجبنا تجاه بلدنا ومواطنينا".

وأضاف أن "الواقع الذي لا يستطيع فيه مواطنو شمال إسرائيل العودة إلى ديارهم - يتطلب حلا عاجلا".

وتابع: "يجب أن يتذكر العالم أن منظمة حزب الله هي التي بدأت التصعيد".

وادعى أن "إسرائيل تهتم بالحل الدبلوماسي، ولكن إذا تعذر العثور على واحد - فإن إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي سيزيلان التهديد"؛ مؤكدا أن جميع أعضاء مجلس وزراء الحرب يشاركونه هذا الرأي.