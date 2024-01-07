منذ 6 سنوات| انتقادات لاذعة لمحمد رمضان والسبب قبلة.. وهذه جنسية الفتاة

تعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات لاذعة من الجمهور، بعدما انتشرت له صورة رفقة المنتجة الكويتية إيما شاه، وهو يقبلها خلال لقائها في إحدى المناسبات.

محمد رمضان والفتاة

قبلة محمد رمضان

علق الفنان محمد رمضان، على انتقادات صورته مع الفنانة والمنتجة الكويتية إيما شاه، موضحًا أنه تم التقاط الصورة منذ 6 سنوات في مدينة كاليفورنيا.

وكتبت محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة X، تويتر سابقًا: طلبت تتصور وماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف إنها كويتية.. وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا.

انتقادات الجمهور صورة محمد رمضان وإيما شاه

وانتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنان محمد رمضان، والكويتية إيما شاه، نظرًا لجرأة الصورة على حد تعبيرهم، خاصة وإنها تقبله على وجنته مرتدية فستانا مكشوف الظهر بالكامل، مؤكدين أنها لا تمثل الشعب الكويتي.

محمد رمضان والفتاة

آخر أعمال محمد رمضان



وعلى جانب آخر، يعتبر مسلسل جعفر العمدة هو آخر أعمال محمد رمضان، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حتى قرر عمل جزء ثان منه، ولكن قرر خارج موسم دراما رمضان 2024، وضم الجزء الأول عددا كبيرا من النجوم أبرزهم هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

كما حقق محمد رمضان، نجاحًا كبيرًا من خلال آخر أعماله السينمائية وهو فيلم ع الزيرو، والعمل بطولة عدد من النجوم بجانب محمد رمضان، وأبرزهم: الطفل منذر مهران، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، إيمي إسلام، محمد لطفي، والفيلم من تأليف مدحت العدل، وتحت قيادة المخرج ماندو العدل.