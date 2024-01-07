بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

تواصل جهات تحقيق شرق القاهرة، التحقيق في واقعة انهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول لخلافات بينهما على غسل الأطباق، و أمرت استعجال تحريات الأجهزة الأمنية والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة.

غسل الأطباق ..

وجاء خلال التحقيقات، أن المجني عليه عامل يبلغ من يعمل مع المتهم على عربة فول بمنطقة عين شمس وخلال العمل نشبت مشادة بينهما بسبب مطالبة المجني عليه المتهم بغسل الأطباق علي أثره قام المتهم بطعنه في صدره بسلاح أبيض (سكين) أودت بحياته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن.