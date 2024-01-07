انفجار أنبوبة|سقف الشقة وجدرانها تنهار على ربة منزل بعين شمس.. تفاصيل

استمعت جهات التحقيق بشرق القاهرة لأقوال شهود العيان في واقعة انفجار أسطوانة بوتوجاز داخل شقة بعقار سكني فى عين شمس وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الانفجار وكذلك الاستماع لأقوال شهود العيان فى الواقعة وأقوال المصابين.



وأشارت التحريات الأولية عن الواقعة إلا أن السبب فى الحادثة هو أنه أثناء قيام ربة منزل بتغيير الأنبوبة حدث الانفجار مما تسبب فى اصابتها وانهيار جزء من سقف الشقة والجدران.



وجاء خلال التحقيقات، أن السيدة كانت تحاول تغيير أنبوبة البوتاجاز، انفجرت الأنبوبة مما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وأسفر الانفجار عن انهيار جزء من سقف غرفة النوم وجزء من جدار جارتها وتبين أنها في الأربعينيات من عمرها.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي داخل عقار بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنطقة عين شمس مساء أمس السبت، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى انفجار اسطوانة غاز بالطابق الرابع داخل شقة مما أسفر عن تصدع فى المبنى وانهيار أجزاء منه وفرضت قوات الأمن كردون أمنى فى محيط الواقعة ويقوم رجال الشرطة والحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.