عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفجار أنبوبة|سقف الشقة وجدرانها تنهار على ربة منزل بعين شمس.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

استمعت جهات التحقيق بشرق القاهرة لأقوال شهود العيان في واقعة انفجار أسطوانة بوتوجاز داخل شقة بعقار سكني فى عين شمس وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الانفجار وكذلك الاستماع لأقوال شهود العيان فى الواقعة وأقوال المصابين.


وأشارت التحريات الأولية عن الواقعة إلا أن السبب فى الحادثة هو أنه أثناء قيام ربة منزل بتغيير الأنبوبة حدث الانفجار مما تسبب فى اصابتها وانهيار جزء من سقف الشقة والجدران.


وجاء خلال التحقيقات، أن السيدة كانت تحاول تغيير أنبوبة البوتاجاز، انفجرت الأنبوبة مما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وأسفر الانفجار عن انهيار جزء من سقف غرفة النوم وجزء من جدار جارتها وتبين أنها في الأربعينيات من عمرها.


كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي داخل عقار بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنطقة عين شمس مساء أمس السبت، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى انفجار اسطوانة غاز بالطابق الرابع داخل شقة مما أسفر عن تصدع فى المبنى وانهيار أجزاء منه وفرضت قوات الأمن كردون أمنى فى محيط الواقعة ويقوم رجال الشرطة والحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: ندرس إضافة تنظيم العمرة لنشاط المؤسسة القومية لتيسير الحج

فى 2024..مكافآت تشجيعية للموظف الكفء طبقا لهذه الحالة فى قانون الخدمة المدنية

أزمة جديدة تعطل صفقة مهاجم الأهلي المنتظرة .. اعرف السبب

شاهد| كلب يلتهم 4000 دولار بأمريكا ورد فعل مفاجئ من صاحبه

مخرج شهير يعرض على أفشة إخراج فيلم عن حياته.. تفاصيل

وزير إسرائيلي يرد على مخاوف أمريكية بشأن دخول حرب مع حزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

أحمد العوضي يحتفل مع فريق الزمالك بمشاهدة فيلم الإسكندراني.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

فضح مخططات إثيوبيا.. تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة «فيديوجراف»

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ