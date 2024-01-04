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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في حريق مصنع الأقمشة بالنزهة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالنزهة، باستدعاء شهود العيان علي حريق نشب داخل مصنع أقمشة في منطقة النزهة للاستماع لأقوالهم وللوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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كانت  قوات الحماية المدنية، سيطرت على حريق اندلع داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس، دون وقوع إصابات. 

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البداية..

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة،يفيد نشوب حريق داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع خطر امتداده إلى المجاورات.

وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وجار حصر الخسائر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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