تفاصيل التحقيقات في واقعة انفجار شقة عين شمس

باشرت جهات تحقيق شرق القاهرة، التحقيقات في واقعة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقه بعقار سكني في عين شمس.

تغيير أنبوبة البوتاجاز..



وجاء خلال التحقيقات، أن السيدة كانت تحاول تغيير أنبوبة البوتاجاز، انفجرت الأنبوبة مما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وأسفر الانفجار عن انهيار جزء من سقف غرفة النوم وجزء من جدار جارتها.

وطلبت النيابة الإستعلام عن حالة السيدة المصابة وتبين أنها في الأربعينيات من عمرها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

البداية..

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي داخل عقار بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنطقة عين شمس مساء أمس السبت، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.



وكشف الفحص المبدئى انفجار اسطوانة غاز بالطابق الرابع داخل شقة مما أسفر عن تصدع فى المبنى وانهيار أجزاء منه وفرضت قوات الأمن كردون أمنى فى محيط الواقعة ويقوم رجال الشرطة والحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.