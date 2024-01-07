مالك حلمي يحصد لقب بطولة بريطانيا لناشئي الإسكواش تحت 13 سنة

حسم البطل المصري الصاعد مالك حلمي لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الإسكواش تحت 13 سنة، بعد فوزه فى المباراة النهائية على مواطنه المصري عمر محمد، ليحقق الميدالية الذهبية الرابعة لمصر بعد تتويج سيرين محمد وآدم رجب وليان مصطفى بالميداليات الذهبية.



وتغلب مالك حلمي على زميله المصري عمر محمد بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 13-15, 11-9, 11-5, 7-11, 12-10.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الإسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.