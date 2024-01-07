بعد الأردن.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى قطر لبحث أزمة غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى قطر، محطته الجديدة بعد الأردن، في إطار جولته الإقليمية لمناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، من المقرر أن يلتقى بلينكن أولاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وعقب ذلك، يلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وسيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد اجتماعهما.

وبعد قطر، من المقرر أن يزور بلينكن كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وفلسطين ومصر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن الوزير أنتوني بلينكن شدد على رفض ومعارضة الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن بلينكن أكد خلال زيارته إلى الأردن الحاجة الماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين.

ولفت إلى التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والأمن المستدامين للإسرائيليين والفلسطينيين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.