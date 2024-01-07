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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيد الميلاد.. توزيع الورود وهدايا الرئيس السيسي على أقباط كفر الشيخ

توزيع الورود وهدايا
توزيع الورود وهدايا الرئيس السيسي

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، على مشاركة الأقباط عيدهم وتوزيع والورود وهدايا  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في جميع مراكز المحافظة.

ووزع موظفو العلاقات العامة الهدايا والورود على الأطفال والشباب والفتيات تحمل صورة وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، " هدية الرئيس" بعيد الميلاد المجيد؛ في محيط وداخل الكنائس والميادين والشوارع الرئيسة والحدائق والمتنزهات، على مستوى محافظة كفرالشيخ، وسط فرحة كبيرة من الأطفال.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة وفود التنفيذيين بمراكز ومدن المحافظة للكنائس لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد، وإدخال الفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجه ومشاعر الأخوة والتلاحم، داعين لمصر بالتقدم والإزدهار والريادة، متمنين دوام المحبة والسلام بين جموع الشعب المصري، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتستمر مسيرة التنمية والعطاء وبناء الجمهورية الجديدة، ومكانة مصر الرائدة بين مصاف دول العالم المتقدم.

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ا الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد الحدائق والمتنزهات الأطفال والشباب الشباب والفتيات السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء الجمهورية الجديدة بعيد الميلاد المجيد

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