نقابة الصحفيين الفلسطينيين تشيد بالمواقف الداعمة من الزملاء في مصر والعالم العربي

قال محمد اللحام رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين إن استهداف قوات الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين ليس اجتهادا من جنود الميدان لدى جيش الاحتلال، لكنه يأتي بناء على قرار من أعلى مستوى سياسي لاستهداف الصحفيين واستهداف الحقيقة، خصوصا وأن الحقيقة ساهمت في إسقاط كل أكاذيب الاحتلال وزيفه ورواياته الكاذبة، وبفضل هؤلاء الصحفيين ساندت شعوب العالم الحق الفلسطيني.

وأضاف رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية» أنه بالرغم من القتل والاستهداف والدم والبارود إلا إن الصحفي الفلسطيني مازال في الميدان ويؤدي واجبه المهني والوطني، ومازالوا ينحازون لوطنهم دون إكتراث لحياتهم.

وائل الدحدوح

وتابع رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الزميل وائل الدحدوح، فقد أسرته وابنه ومكتبه وخرج بعدها للعمل على الهواء لمباشرة عمله، كاشفا أن ابنه صحفي معتقل منذ الخامس عشر من شهر أكتوبر الماضي في سجون الاحتلال ولا يفارق باله وخياله.

وأشاد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين بالوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها الصحفيين المصريين أمام نقابة الصحفيين وفي كل البلدان العربية، مما يعطي الدافع للاستمرار في فضح الاحتلال أمام العالم، وكل الإرهاب الذي تقوم به دولة الاحتلال لن يجدي في تحقيق أهدافه.