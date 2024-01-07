أحمد هشام يحصد برونزية كأس العالم لسلاح السيف بالمجر

أحرز أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة التي أُقيمت في مدينة بودابست بالمجر خلال الفترة من 6 إلى 7 يناير الحالي.

شارك هشام في منافسات البطولة بشكل مميز، وحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، وتأهل بسهولة إلى دور الـ 128 في الأدوار الإقصائية. وقدم أداءً قويًا وفاز بمبارياته في مراحل البطولة، حيث تغلب في دور الـ 32 على بطل المجر بنتيجة 15-12.

واستمر أحمد هشام في التألق، وفاز في دور الـ 16 على بطل سنغافورة بنتيجة 15-7، ثم تغلب على بطل فرنسا في دور الثمن النهائي بنتيجة 15-12، وفي دور ربع النهائي، حقق فوزًا صعبًا على بطل تركيا بنتيجة 15-14.

ورغم خسارته في نصف النهائي أمام بطل رومانيا، إلا أنه تمكن من تحقيق الميدالية البرونزية في فعاليات الفردي، ويعتبر هذا الإنجاز إضافة قيمة لأحمد هشام وللرياضة المصرية في مجال سلاح السيف.