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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: الاحتلال يفرغ غزة وقتل أكبر عدد من السكان

قطاع غزة
قطاع غزة

قال أمجد أبو العز، باحث في الجامعة الأمريكية، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات ممنهجة لتفريغ قطاع غزة، ضمن استراتيجيته خلق مناطق آمنة على شريط بامتداد مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه من أجل خلق هذا الخط العشوائي فإن الاحتلال يقوم بقتل أكبر عدد ممكن ودفع الفلسطينيين للهجرة، وجعل غزة مكان غير صالح للمعيشة.

قتل الصحفيين

وأوضح أن استهداف الاحتلال للصحفيين، وقتله 106 صحفيين هو خطة ممنهجة ضدهم، باستهداف جميع الصحفيين الذين ساهموا في نقل الصورة، كعقاب لهم على تغطيتهم أحداث 7 أكتوبر.

ونوه إلى أن إعادة إعمار غزة سيتطلب 10 سنوات، علما بأن غزة بها مليون ونصف المليون من الشباب والفتيات.

اعادة اعمار غزة الاحتلال الاسرائيلي القاهرة الإخبارية فلسطينيين قناة القاهرة الإخبارية

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