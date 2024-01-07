خبير مصرفي: الشهادات الجديدة أعلى عائد ثابت مضمون دون مخاطر وضرائب.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شهادات الادخار الجديدة بالبنوك.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "50% من العملاء الجدد أقبلوا على شراء الشهادات الجديدة"، موضحا: "هدف الاقتصاد المصري الفترة المقبلة هو احتواء التضخم".

واسترسل: "حصيلة بنكي الأهلي ومصر من طرح شهادات الادخار الجديدة حتى الآن بلغت 20 مليار جنيه"، متوقعا زيادة هذه الحصيلة وأن تتجاوز الـ 700 مليار، موضحا: "وجود عائد على شهادتين بأعلى بنسبة 1.5% و2% عن الشهادتين السابقتين ذات الفائدة 22.5% و25% لا يعني أي مبررات"، مشيرا إلى أن العملاء أكثر دراية الآن وقبولهم للمخاطر والتعامل معها بات متنوعا.

وأشار الخبير المصرفي،: "الشهادات الجديدة أعلى عائد ثابت مضمون دون مخاطر وضرائب"، مضيفا: "الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب زيادة التضخم".

وتابع أن بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين وذراعا البنك المركزي يعملان في تنفيذ سياسته النقدية بطرح شهادتين “أجل سنة” مرتفعة الفائدة بسعر فائدة 23.5% يصرف العائد شهريا والثانية بسعر فائدة 27%.