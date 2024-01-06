أعلى عائد .. رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل شهادات الادخار الجديدة

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر ، أن بنك مصر والبنك الأهلي أصدرا شهادة ادخارية بعائد شهري 23.5% و27% عائد سنوي وعدم طرح الشهادة لمدة 3 أعوام نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير وتوقعات بانخفاضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"،عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التضخم ارتفع في الكثير من دول العالم، ومن المتوقع أنه بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة سيكون هناك انخفاض للتضخم، وهو سبب عدم إطلاق الشهادة لمدة 3 سنوات، مشددًا على أن هذه الشهادات تحقق خسائر لهم، ولكن يتم تعويض هذه الخسائر بأمور أخرى.

بنك مصر

وتابع: "ربحية بنك مصر في تزايد وتم إطلاق الشهادة لمدة عام، والشهادات الجديدة مطلوبة من عدد كبير من المصريين، والإقبال سيزيد على شراء الشهادات بداية من يوم الاثنين".

وتابع: هذا العائد من الشهادات الجديدة لن يتكرر مرة أخرى وهو أعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية، وأن مبلغ 6 مليار جنيه أول أرباح الشهادات الجديدة خلال يومين رغم غلق البنوك وتتم عملية شراء الشهادات عن طريق الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي.