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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على أسباب وقوع حادث حرائق السيارات على الطريق.. تفاصيل

حرائق السيارات
حرائق السيارات

حرائق السيارات.. تزداد حالات الحرائق فى الطرق نتيجة التغيرات فى حالة الجو والطقس، ويبحث العديد من المواطنين عن خطوات الأمان التى تحميه من حوادث السيارات التى تتعرض للحريق بالطرق بشكل مفاجئ، وعن أسباب اشتعال حريق بالسيارة، خلال قيادتها، التى يعتبر منها أسباب بشرية يتسبب فيها شخص ما، ومنها أسباب ميكانيكية بسبب الإهمال في بعض الصيانات أو خطأ بدون إرادة.

أسباب نشوب حرائق السيارات:

1-  إهمال الصيانة الدورية لجميع أجزاء السيارة.

2- مشاكل في النظام الكهربائي بالسيارة.

3- تصادم السيارة مع أي جسم صلب، أو مع السيارات الأخرى، مع وجود تسريب للوقود.

4- نقص الماء في الردياتير (خزان الماء أو المبرد).

5- خلل في نظام العادم، لأن عادم السيارة هو المسؤول عن إخراج الغازات الضارة من المحرك. 

6- تسرب البنزين آو السولار يسبب اندلاع حريق بالسيارة، خاصة مع ارتفاع درجات حرارة السيارة والشكمان.

 

كيفية التعامل مع حرائق السيارات:

1- ركن السيارة إلى جانب الطريق اليمين.

2- توقف محرك السيارة، وفصل الكهرباء تماما عن أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.

3- اخراج جميع الركاب، قبل انتقال الحريق إلى داخل الصالون.

4- الابتعاد عن السيارة وابعاد جميع المارة قدر الإمكان عن حرائق السيارات.

5- تنبيه السيارات التي ستمر بجانب السيارة المشتعلة، عن طريق وضع مثلث تحذير أمامها.

6- استخدام طفاية الحريق لمواجهة النيران فى حرائق السيارات مع ترك مسافة كافية.

7- الاتصال بالطوارئ سريعا ومحاولة أبعاد السيارات المجاورة عند وقوع حرائق السيارات.

أخبار حرائق حريق سيارة اشتعال نيران حرائق السيارات

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