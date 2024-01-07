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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أنتم عايزين إيه منه".. تامر أمين يخرج عن شعوره بسبب محمد صلاح

تامر أمين
تامر أمين

انفعل الإعلامي تامر أمين، أثناء تقدميه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار وان”، بسبب الهجوم على هداف الدوري الإنجليزي اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي.

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وقال تامر أمين، "هناك ناس تشتم اللاعب الدولي محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وحالة هجوم كل فترة ليست قصيرة تظهر ضده، ومحمد صلاح من أنجح الشخصيات المصرية عالميًا، وايضا اهم شخصية مصرية حاليا، وانتم عايزين ايه منه، وكل لما يفتح بوقه يتهاجم ولو مافتحش يتهاجم بردوا".

وتابع الإعلامي تامر أمين، "هو الراجل المفروض يعمل إيه، وانتم عايزين ايه، ده الراجل، والناس داخله على السوشيال ميديا وفين يوجعك وتحليلات وتخمين وفي الآخرة هجوم على هذا الرجل، هو احنا عندنا كام واحد زي صلاح، وابن بلدي".

وكان نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني المصري، محمد صلاح، نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يقرأ كتابًا خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية. 

والفقرات التي أبرزها صلاح من كتاب "الخروج عن النص" للكاتب محمد طه، جاءت على النحو التالي: "كانوا يرغبون في أن تكون تقليديًا، عاديًا، مثلهم، أن لا تسأل ولا تفكر ولا تحس.. كانوا يرغبون في ألا تخاطر وتستسلم لكل ما هو زائف وهش وفارغ". 

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