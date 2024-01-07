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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صناعة صلاح.. تريزيجيه يضع مصر في المقدمة أمام تنزانيا

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف المنتخب المصري الأول في مرمى تنزانيا في الدقيقة، 32 من عمر المباراة المقامة حاليا بعد تمريرة سحرية عن طريق محمد صلاح.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

 

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.

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