حوار خاطف بين صلاح ومصطفي محمد عقب إنتهاء الشوط الأول لمباراة مصر وتنزانيا

رصدت عدسة صدي البلد، حوارا بين نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومصطفي محمد المحترف في صفوف ليون الفرنسي بعد انتهاء الشوط الاول بين مصر وتنزانيا.

وتفوق المنتخب المصري، علي تنزانيا بهدف دون رد خلال مجريات الشوط الأول.

أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف المنتخب المصري الأول في مرمى تنزانيا في الدقيقة، 32 من عمر المباراة المقامة حاليا بعد تمريرة سحرية عن طريق محمد صلاح.

وشهد تشكيل المنتخب الوطني اعتماد روي فيتوريا على محمد صبحي في حراسة المرمى أساسيًا، فيما يتواجد ثلاثي هجومي، بقيادة محمد صلاح، ومعه محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.