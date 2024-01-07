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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

محمد صلاح يثير الجدل بـ كتاب الخروج عن النص.. ما القصة؟

صدى البلد

نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني المصري، محمد صلاح، نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يقرأ كتابًا خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية. 

الخروج عن النص 

والفقرات التي أبرزها صلاح من كتاب "الخروج عن النص" للكاتب محمد طه، جاءت على النحو التالي: "كانوا يرغبون في أن تكون تقليديًا، عاديًا، مثلهم، أن لا تسأل ولا تفكر ولا تحس.. كانوا يرغبون في ألا تخاطر وتستسلم لكل ما هو زائف وهش وفارغ". 

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وتنوعت ردود الفعل على الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض رسالة من صلاح إلى منتقدبه في الفترة الأخيرة، بينما اعتبرها البعض الآخر رسالة تحفيزية تكشف عن منهجه وطريقته في الحياة. 

الفقرات التي اختار صلاح نشرها هي من كتاب "الخروج عن النص من جديد" للدكتور محمد طه الذي يصدر عن دار الشروق المصرية.

ويشتهر محمد طه بكتاباته التي تتناول الصحة النفسية وتحمل رسائل تحفيزية عادة.

محمد صلاح المصري محمد صلاح المنتخب الوطني المصري كأس الأمم الافريقية معسكر المنتخب الوطني ليفربول

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