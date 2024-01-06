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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رحلة قلب .. مجموعة قصصية للكاتبة "مي مصطفي كامل" بمعرض القاهرة للكتاب

صدى البلد

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "رحلة قلب" للكاتبة "مي مصطفي كامل" لتشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ في نسخته الخامسة و الخمسين.

تحكي المجموعة القصصية عن أنماط الشخصية التسعة لعلم الإنيجرام في محاولة من الكاتبة لتبسيط و تسهيل معرفة كل نمط عن طريق فن الحكي فالنفس البشرية تبقي دائما المعجزة الكبري بأسرارها و غموضها و يظل الإبحار بداخلها غايه يسعي إليها الكثيرون.

تقول الكاتبة في كتابها: تلك المجموعة هي مساهمة بسيطة مني لتسليط الضوء علي النفس البشرية و ما تحويه من غموض فقد يري أحدهم نفسه  بطل أحد   تلك المواقف فتضئ له الطريق  ليبحث و يتعلم حتي يصل لأفضل نسخة من ذاته.
الجديد هو استخدام الكاتبة لفن الحكي و صياغة القصة القصيرة لتقديم المشهد بشكل درامي كي تمتزج متعة القراءة و التعلم في آن واحد.

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"مي" كاتبة مصرية من مواليد الأسكندرية حاصلة علي بكالوريوس فنون جميلة قسم ديكور، و حاصلة أيضا علي عدة شهادات معتمدة في مجال الإرشاد التربوي والأسري و العلاج النفسي. 
قامت بالعديد من الدارسات في مجال الصحة النفسية و علم النفس الإيجابي و علوم أنماط الشخصية.
تعمل لايف كوتش " كتبت العديد من القصص القصيرة و المقالات "و شاركت بها في عدة كتب للنشر الجماعي و عدة مواقع صحفية.
تعد هذه المجموعة (رحلة قلب) العمل الفردي الثاني لها بعد صدور عملها الأول رواية (نور الشمس) العام الماضي ٢٠٢٣م.

دار ليان القاهرة الدولى للكتاب القصص القصيرة المجموعة القصصية دار ليان للنشر و التوزيع صطفى معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة للكتاب

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