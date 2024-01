عرض 12 فيلما بالمجان لرواد قصر السينما خلال يناير

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر يناير الحالي برعاية وزارة الثقافة

وتتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، الأوروبية، والآسيوية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج يوم الاثنين المقبل 8 يناير مع فيلم الأطفال "Toy Story 3".

ويشهد يوم الثلاثاء 9 يناير عرض فيلم "Don't look up" ضمن نادي السينما العالمية، وفي يوم الأربعاء 10 يناير يعرض فيلم "Pink" ضمن نادي السينما الآسيوية، ويعرض يوم 15 يناير الفيلم العربي "على ورق سوليفان".

ويقدم نادي السينما العالمية يوم 16 يناير فيلم"Macbeth"، وفي يوم 17 يناير يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "The Emperor of Paris" ويعرض فيلم"All the king's men 1949" ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي يوم 22 يناير، كما يقدم نادي السينما العالمية في اليوم التالي فيلم "All the king's men 2006"، ويتجدد اللقاء يوم 24 يناير مع نادي السينما الأوروبية وفيلم "La French".

وضمن احتفالات هيئة قصور الثقافة بذكرى عيد الشرطة المصرية، يعرض الفيلم المصري "الخلية" يوم 29 يناير، وفي اليوم التالي يقدم نادي السينما العالمية فيلم"BlacKkKlansman".

ويختتم البرنامج مع فيلم الدراما الألماني "Sophie Scholl : the final days"، الذي يعرض في نهاية الشهر الحالي، العروض يقدمها القصر بإشراف سهام بحر، ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتأتي في إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بالثقافة السينمائية وتأثيرها الكبير في المجتمع ودورها التوعوي وكذا التعرف على الثقافات المتنوعة.