نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم

كشف الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، عن تقديم أحد المسؤولين لرشوة خلال أحد المباريات التي تولى تحكيمها خارج مصر.

وقال نور الدين في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان المُذاع على قناة "هي": "أحد المسؤولين عرض علينا رشوة وكانت مباراة خارج مصر وكان معي ومحمود عاشور وضياء السكران ولكن رفضنا بكل تأكيد ويتم عرض علينا هذا الأمر في الكثير من المباريات ولكننا نرفض بالطبع".

وأضاف: "هناك أحد المسؤولين طلب مني العودة للتحكيم ولكنني رفضت بشدة، وأنا مقتنع أن هناك حكام جدد سيكونوا جيدين خلال المرحلة المقبلة".