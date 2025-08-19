مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس

استغاثت الفنانة ألفت عمر، بمتابعيها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك بعد تعرضها للسرقة في باريس.

وكتبت: “حد يساعدنى محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لى الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت فى باريس الزفتة دى أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسى وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد مليانة حرامية ومش دخلاها تانى”.

أعمال ألفت عمر

وكان أحدث أعمال ألفت عمر الفنية هو مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل قلع الحجر

مسلسل "قلع الحجر" من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم. إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

قصة مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل "قلع الحجر" في منطقة النوبة وقرية قمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة. أحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق. العمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.