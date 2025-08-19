صدمة عاطفية.. عمرو فريد شوقي يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة تيمور تيمور

كشف الفنان عمرو فريد شوقي، عن السبب وراء وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، بناءً على خبرته كمدرب سباحة سابق، مؤكدًا أن السبب وراء وفاته الغرق كما هو متداول.

وكتب عمرو فريد شوقي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الله يرحمك ياتيمور، بس حابب اقول حاجه مهمة في موضوع غرقه وهو بينقذ ابنه، باعتبار إني كنت مدرب سباحة زمان ومنقذ نهري وعندي دورات إنقاذ دولية واشتغلت بيها فتره من حياتي أيام شبابي في النوادي والشواطئ الكبيرة لإني كنت خريج تربيه رياضيه تخصص سباحة، وياما اتعرضت لمواقف انقاذ صعبة”.

وتابع مؤكدًا: “فاقدر اجزم بان اللي حصل لتيمور الله يرحمه لازم يكون صدمة عاطفية أوقفت القلب أثناء الإنقاذ، بمعني ان المنقذ شخص بينقذ بعقله مش بعواطفه عشان كده ديما إنقاذ الأقرباء أصعب ألف مرة من إنقاذ الغرباء”.

وأضاف: “لايمكن يكون تيمور انقذ ابنه وغرق وهو بينقذه لإنهم كانوا هيغرقوا تاني سويًا، ولا يمكن يكون أنقذه ووصله للبر وبعد كده يغرق هو لإنهم وصلوا سوياً فأيه اللي يخليه يغرق طالما وصل للبر”.

وأكمل موضحًا: “لكن أقدر أقول إنه انقذ ابنه فعلًا ووصل للبر فعلًا ولكن قلبه مستحملش الصدمة العاطفية مع مجهود السباحة والإنقاذ فوصل ابنه للبر لكن قلبه توقف فغرق هو”.

وأردف: “يعني قلبه توقف قبل الغرق، لازم يكون كده مينفعش إلا كده أصلًا، تيمور مات نتيجه صدمه عاطفية اثناء إنقاذ ابنه”.

واختتم: “خصوصاً لأنه مش منقذ ولا مارس الانقاذ في حياته فمش متعود علي الحالات دي فما بالك تبقي أول حالة إنقاذ ليه في حياته يبقي ابنه، ألف رحمة ونور ياتيمور ربنا يكتبك مع الشهداء، ويغفرلك”.





وفاة تيمور تيمور

توفي مدير التصوير محمود تيمور تيمور، غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بتعرض شخص للغرق في مدينة رأس الحكمة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت الجثمان- بعد انتشاله- إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح.

جنازة وعزاء تيمور تيمور

وشيعت جنازة الراحل تيمور تيمور، بعد صلاة الظهر، أمس الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتلقت أسرة تيمور تيمور، العزاء فيه، أمس، من مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.