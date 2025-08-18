مافيش في أخلاقك ولا أدبك.. حسام الحسيني يودع تيمور تيمور بهذه الكلمات

نعى الفنان حسام الحسيني، صديقه مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، معبرا عن حزنه الشديد لفقده، والذي رحل عن عالمنا إثر حادث غرق في أحد شواطئ رأس الحكمة.



وكتب حسام الحسيني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “الله يرحمك يا عشرة العمر الصورة دي اول اعلان اخرجه و اول اعلان تصوير لحبيبي اللي وقف جانبي من بداية مشواري. مافيش في اخلاقك ولا ادبك ولا خفة دمك ولا شطارتك ولا جدعنتك و قلبك الابيض رحت شهيد يا حبيبي و ده اللي مصبرني، من فضلكو الدعاء بالرحمه و المغفرة”.

وفاة تيمور تيمور

توفي مدير التصوير محمود تيمور تيمور، غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بتعرض شخص للغرق في مدينة رأس الحكمة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت الجثمان- بعد انتشاله- إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح.

جنازة وعزاء تيمور تيمور

وشيعت جنازة الراحل تيمور تيمور، بعد صلاة الظهر، أمس الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتلقت أسرة تيمور تيمور، العزاء فيه، أمس، من مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.