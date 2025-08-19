بدري قوي.. ناهد السباعي تنعى تيمور تيمور

نعت الفنانة ناهد السباعي، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي فارق عالمنا بعد تعرضه لحادث غرق في أحد شواطئ رأس الحكمة.

وكتبت ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "بدري قوي بدري قوي يا تيمور، بس ربنا اختارك شهيد وبطل في عنينا، وعنين ابنك ربنا يصبر أهلك ويربط على قلبهم".

وفاة تيمور تيمور

توفي مدير التصوير محمود تيمور تيمور، غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بتعرض شخص للغرق في مدينة رأس الحكمة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت الجثمان- بعد انتشاله- إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح.

جنازة وعزاء تيمور تيمور

وشيعت جنازة الراحل تيمور تيمور، بعد صلاة الظهر، أمس الأحد 17 أغسطس، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتلقت أسرة تيمور تيمور، العزاء فيه، أمس، من مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.