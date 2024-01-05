البيت هيقع فوق دماغي .. استغاثة عجوز بالمسئولين لإنقاذه

“البيت هيقع فوق دماغي” بكلمات حزينة استنجد عجوز في الجيزة يدعى يوسف عبدالظاهر السيد برئاسة الوزراء لإنقاذه في منزله بعد إثبات قرب سقوطه وتهدّمه، فهو مصنوع من الطوب اللبن.

وقال يوسف وهو يستنجد بموقع صدى البلد لتوصيل صوته “أثبت الحي أن المنزل سيسقط قريبا وعندما قاموا بتوزيع شقق على المقيمين في المنطقة كنت مريضا ولم أكن أعلم وحاليًا كل ما أريده شقة 90م لأني رجل على المعاش وليس لي مصدر رزق ومريض بأمراض مزمنة”.

وتابع يوسف عنواني شارع مصطفى متولي متفرع من شارع أحمد عرابي بالبراجيل الجيزة.

ورقمه للتواصل 01153141791

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