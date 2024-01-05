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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيت هيقع فوق دماغي .. استغاثة عجوز بالمسئولين لإنقاذه

أرشيفية
أرشيفية

“البيت هيقع فوق دماغي” بكلمات حزينة استنجد عجوز في الجيزة يدعى يوسف عبدالظاهر السيد برئاسة الوزراء لإنقاذه في منزله بعد إثبات قرب سقوطه وتهدّمه، فهو مصنوع من الطوب اللبن.

وقال يوسف وهو يستنجد بموقع صدى البلد لتوصيل صوته “أثبت  الحي أن المنزل سيسقط قريبا وعندما قاموا بتوزيع شقق على المقيمين في المنطقة كنت مريضا ولم أكن أعلم وحاليًا كل ما أريده شقة 90م لأني رجل على المعاش وليس لي مصدر رزق ومريض بأمراض مزمنة”.

وتابع يوسف عنواني شارع مصطفى متولي متفرع من شارع أحمد عرابي بالبراجيل الجيزة.

ورقمه للتواصل 01153141791

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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