القادم أكثر تعقيدا.. المستشار الألماني يكشف موعد اجتماع بوتين وزيلينسكي

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس الإثنين، إن نتائج الاجتماع الذي عقده قادة أوروبيون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض "فاقت توقعاتنا".

كما قال على حسابه في منصة "إكس": "كان اجتماعا جيدا مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي وشركائنا الأوروبيين اليوم في واشنطن، لكن الخطوات التالية ستكون أكثر تعقيدا".

وأضاف: "يجب أن نضغط على روسيا. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل أي محادثات أخرى".

وقال عقب نهاية اللقاء: "نتائج الاجتماع فاقت توقعاتنا"، معبرا عن ترحيبه بإعلان ترامب بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بحسب ما نقلته عنه وكالة رويترز.

وتابع: "ينبغي على أوروبا بأكملها المشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وأوضح: "ترامب تحدث مع بوتين واتفقا على عقد اجتماع بوتين وزيلينسكي في غضون أسبوعين".

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مصادر: "من المتوقع عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري".

وأردف قائلا: "سيتبع ذلك عقد اجتماع ثلاثي بحضور ترامب".