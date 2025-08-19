بعد معاناة.. وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان"

أعلن الصحفي الفلسطيني عمرو طبش عبر حسابة على "فيس بوك" نبأ وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان".

و قال طبش:" ببالغ الحزن نودع الطفل عبد الله أبو زرقة (5 سنوات)، صاحب الصرخة التي هزت القلوب: “أنا جعان”.

"فارق الحياة اليوم في أحد مستشفيات مدينة أضنا – تركيا، بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل غزة، ورحيله جاء بعد صراع طويل مع المرض والجوع والتأخير في تلقي العلاج".

و أضاف: روفي هذه اللحظات، ترقد شقيقته الطفلة حبيبة على سرير المرض، تصارع الموت بعد إصابتها بتضخم في الكبد وتسمم في الدم وسوء تغذية حاد".

و تابع: " نناشد الجميع بالتدخل العاجل لإنقاذ الطفلة حبيبة، والعمل على نقلها فورًا إلى أفضل المستشفيات في تركيا لتلقي العلاج المناسب، قبل فوات الأوان".