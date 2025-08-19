قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
القادم أكثر تعقيدا.. المستشار الألماني يكشف موعد اجتماع بوتين وزيلينسكي
مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس
هيفاء وهبي تهاجم محللة لغة جسد بألفاظ خارجة
أدعية ثلث الليل الأخير الواردة عن النبي.. اغتنم ثوابها العظيم
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
“ترامب” يوقف محادثات مع القادة الأوروبيين لإجراء مكالمة مع “بوتين”
بعد معاناة.. وفاة الطفل الفلسطيني صاحب مقولة "أنا جعان"
دبابات إسرائيلية مدعومة بغطاء جوي تتقدم باتجاه جنوب غزة
3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرها
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة

طيران الرياض
طيران الرياض
نورهان خفاجي

أعلن "طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات الصندوق عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع شركة SATS” السعودية”، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة SATS المحدودة، لتقديم خدمات شحن متكاملة في مطارات المملكة الرئيسية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة SATS”السعودية” عمليات المناولة للشحنات في مركز العمليات التشغيلية لطيران الرياض في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالإضافة إلى دعم عمليات الشحن في كل من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس مركز شحن جوي عالمي المستوى في العاصمة الرياض، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بمناولة 4.5 مليون طن من البضائع الجوية سنويًا.

وفي هذا الإطار، أكد آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الرياض، قائلًا: “تمثل هذه الشراكة مع SATS السعودية خطوة محورية في مسيرتنا لتأسيس شبكة شحن جوي عالمية المستوى منذ اليوم الأول. ومن خلال هذا التعاون نضع اليوم الأسس لعمليات شحن مبتكرة تتميز بالكفاءة، والمرونة، والاتصال الاستراتيجي عبر أهم الممرات التجارية العالمية، مما يدعم بشكل مباشر طموحات رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا رئيسيًا".

من جانبه، قال "بوب تشي"، الرئيس التنفيذي لخدمات المحطات في آسيا والمحيط الهادئ لمجموعة "SATS Ltd": "فخورون باختيار طيران الرياض لنا كشريك موثوق في مسيرة نموها الطموحة في قطاع الشحن. وتعكس هذه الشراكة توافقًا استراتيجيًا بين طموح طيران الرياض لربط أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول 2030 والتزامنا بتوفير حلول شحن جوي عالمية المستوى".

وتقوم "SATS السعودية" بتشغيل منشأة شحن متقدمة بمساحة 60،000 متر مربع في مطار الملك خالد الدولي، تضم مرافق مخصصة للشحنات الحساسة مثل الأدوية، التجارة الإلكترونية، البضائع الثمينة، المواد الخطرة، والحيوانات الحية. كما ستُمكّن هذه الاتفاقية طيران الرياض من الاستفادة من شبكة SATS العالمية الممتدة إلى 225 محطة شحن، مدعومة بأكثر من 250 شريك من شركات الطيران ووكلاء الشحن.

طيران الرياض السعودية شركة SATS

المزيد

