القبض على التيك توكر بطة ضياء لنشرها مقاطع مخلة بالآداب

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على البلوجر والتيك توكر الشهيرة بطة ضياء، بعد اتهامها بنشر فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها خادشة للحياء وتخالف القيم والآداب العامة.

وجاء هذا التحرك الأمني عقب تلقّي عدة بلاغات من مواطنين ومحامين، أكدوا فيها أن المحتوى الذي تقدمه “بطة ضياء” يحمل إيحاءات غير لائقة ويشارك في نشر الفسق والفجور، الأمر الذي استدعى فحص الفيديوهات ورصد المخالفات القانونية.

وأكدت مصادر مطلعة أن المتهمة اعتادت على الظهور في مقاطع مثيرة للجدل بملابس مثيرة للجدل، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين المتابعين، ودفع الكثيرين للمطالبة بوقف تلك الممارسات ومحاسبتها قانونيًا.





ويأتي القبض على “بطة ضياء” ضمن حملة مستمرة من وزارة الداخلية لمواجهة صناع المحتوى المخل بالآداب العامة عبر الإنترنت، وضبط أي تجاوزات تضر بالقيم الأسرية والمجتمعية، استنادًا إلى قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.





ومن المقرر إحالة المتهمة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.