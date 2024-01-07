عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أولاد تسعة للكاتبة مي مصطفي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "أولاد تسعة" للكاتبة مي مصطفى ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

 

كتاب “أولاد تسعة” هو رحلة لاكتشاف الذات، يكتشف فيها الإنسان نفسه من خلال فهم صورته الذاتية ومكونات الشخصية التي تمنعه من الاتصال بجوهره وحقيقته العليا، كتاب أولاد تسعة يجمع تعريف الجانب النفسي لبناء شخصية الإنسان، وتوضيح مراحل تكوينها، ورسم خريطة لرحلة رجوع الإنسان لحقيقته، مع شرح لنموذج انياجرام الشخصية وتحليل لكل نمط من الأنماط التسعة بتفاصيلها وأبعادها.

txt

عرض 12 فيلما بالمجان لرواد قصر السينما خلال يناير

txt

سنوات قضايا ومحاكم .. قصة خلاف أم كلثوم وزكريا أحمد على أموال

تقول الكاتبة في كتابها:

في رحلتي للتعرف على نفسي، مررت على محطات كثيرك وتعلمت أشياء مختلفة، كما انني  فتحت عيني على عالم جديد يجاوبني على تساؤلاتي، ورأيت مستوى مختلف من فهم النفس البشرية.


اتعلمت من الانياجرام، واللي بيقسم الشخصيات ل٩ أنماط، إن لا أحد في ال ٩ افضل من التاني.  ولا احد فيهم له مكانة أو فضل أعلي من الآخر، ال ٩ أنماط يحتاجون بعض ولو أي نمط فيهم مش موجود كان هيحصل خلل وقصور لا يُعَوَّض  من الباقيين.
تعلمت اننا مختلفين لكن مش متفرقين، تعلمت ان كلنا ولاد تسعة وبنسعي، وفي سعينا نحتاج نفهم نفسنا والآخرين ونقبل اختلافنا ونحتوي فروقاتنا ونستوعب تكملتنا لبعض.

مي مصطفي من مواليد القاهرة سنة ١٩٨٤، تعمل كمدربة ومحاضرة وباحثة في العلوم الإنسانية، تخرجت من كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام ٢٠٠٧، اتجهت لدراسة العلوم الإنسانية المختلفة وتخصصت في اكتشاف الذات والتعافي عن طريق رفع مستويات الوعي بالنفس وخلق مساحة من القبول والتراحم.

دار ليان القاهرة الدولى للكتاب دار ليان للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب مي مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يوجّه رسالة لـ حزب الله

إنت سرقت الكوريك.. القصةالكاملة لمصرع تباع على يد سائق في القاهرة

باكيا ومقبلا يديه.. لحظة وداع وائل الدحدوح لنجله الشهيد الصحفي|فيديو

الكرملين: بوتين يحتفل بالكريسماس مع عائلات الجنود المقتولين في الحرب الأوكرانية

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

للإفلات من تهمة الإبـ.ادة الجماعية في غزة.. تسريب خطة سرية لإسرائيل| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

فيديو

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

هكذا يحصلون على طعام|مقطع فيديو يوثق معاناة أطفال غزة للحصول على الغذاء.. شاهد

تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ