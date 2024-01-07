أولاد تسعة للكاتبة مي مصطفي يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "أولاد تسعة" للكاتبة مي مصطفى ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

كتاب “أولاد تسعة” هو رحلة لاكتشاف الذات، يكتشف فيها الإنسان نفسه من خلال فهم صورته الذاتية ومكونات الشخصية التي تمنعه من الاتصال بجوهره وحقيقته العليا، كتاب أولاد تسعة يجمع تعريف الجانب النفسي لبناء شخصية الإنسان، وتوضيح مراحل تكوينها، ورسم خريطة لرحلة رجوع الإنسان لحقيقته، مع شرح لنموذج انياجرام الشخصية وتحليل لكل نمط من الأنماط التسعة بتفاصيلها وأبعادها.

تقول الكاتبة في كتابها:

في رحلتي للتعرف على نفسي، مررت على محطات كثيرك وتعلمت أشياء مختلفة، كما انني فتحت عيني على عالم جديد يجاوبني على تساؤلاتي، ورأيت مستوى مختلف من فهم النفس البشرية.



اتعلمت من الانياجرام، واللي بيقسم الشخصيات ل٩ أنماط، إن لا أحد في ال ٩ افضل من التاني. ولا احد فيهم له مكانة أو فضل أعلي من الآخر، ال ٩ أنماط يحتاجون بعض ولو أي نمط فيهم مش موجود كان هيحصل خلل وقصور لا يُعَوَّض من الباقيين.

تعلمت اننا مختلفين لكن مش متفرقين، تعلمت ان كلنا ولاد تسعة وبنسعي، وفي سعينا نحتاج نفهم نفسنا والآخرين ونقبل اختلافنا ونحتوي فروقاتنا ونستوعب تكملتنا لبعض.

مي مصطفي من مواليد القاهرة سنة ١٩٨٤، تعمل كمدربة ومحاضرة وباحثة في العلوم الإنسانية، تخرجت من كلية الصيدلة جامعة القاهرة عام ٢٠٠٧، اتجهت لدراسة العلوم الإنسانية المختلفة وتخصصت في اكتشاف الذات والتعافي عن طريق رفع مستويات الوعي بالنفس وخلق مساحة من القبول والتراحم.