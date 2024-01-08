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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 8 يناير 2024: تبرع لأعمال خيرية

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 8 يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 8 يناير 2024 

العلاقة بشكل عام خالية من المشاكل، تعامل مع جميع التحديات المهنية بثقة، النجاح المالي مدعوم أيضًا بحياة صحية.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

سيتم تسوية الأمور في غضون أيام قليلة، يعد التواصل المفتوح عاملاً رئيسياً في نجاح العلاقة الرومانسية ويجب عليك قضاء بعض الوقت والانغماس في محادثات غير رسمية ورومانسية.

توقعات برج الثور صحيا

 قد تعاني بعض الإناث من حساسية جلدية وتحتاج إلى عناية طبية، يحتاج كبار السن إلى قضاء المزيد من الوقت مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، التقليل من تناول المشروبات الغازية، والقهوة، والشاي.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

 كن حذرًا في تولي أدوار جديدة حيث أن كل منها يأخذك خطوة للأمام نحو النجاح، يمكن لأولئك الذين يخططون لتغيير الوظيفة الاحتفاظ بالسيرة الذاتية المحدثة جاهزة حيث قد تتلقى مكالمات للمقابلة من بعض الأماكن الجيدة.  

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 سيحتاج الأخ إلى مساعدة مالية بسبب مشكلة صحية أو قانونية، يمكنك أيضًا تقديم أموال للأعمال الخيرية في النصف الثاني من اليوم، ستحتاج إناث برج الثور إلى توفير النفقات الطبية في المنزل.

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