محاصرة مئات الأشخاص و700 مكالمة إغاثة.. الفيضانات تجتاح ولاية فيكتوريا الأسترالية

حوصر مئات الأشخاص في منازلهم في ولاية فيكتوريا الأسترالية، بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت المنطقة.

وأصدرت السلطات تحذيرا لسكان شمال وشمال شرق ولاية فيكتوريا من هطول أمطار يصل إجماليها إلى 200 ملم، ومن المتوقع أن يضرب الطقس القاسي أجزاء من نيو ساوث ويلز.

وحسب وكالة "رويترز"، أنقذت الفرق أكثر من 20 شخصا من الفيضانات في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين، وحذر المسؤولون من مزيد من الفيضانات مع اجتياح العواصف منطقة تغمرها المياه بالفعل في أحدث موجة من الطقس العاصف تضرب الساحل الشرقي للبلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تؤدي الأمطار والعواصف الرعدية إلى هطول ما يصل إلى 100 مليمتر من الأمطار، أي أكثر من معدل هطول الأمطار خلال شهر في بعض المناطق، على حزام عريض يمتد من جنوب غرب ولاية نيو ساوث ويلز إلى شمال شرق فيكتوريا.

وتلقى رجال الإنقاذ في فيكتوريا ما يقرب من 700 مكالمة طلب للمساعدة وأجروا 26 عملية إنقاذ في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، خاصة حول بلدة بنديجو على بعد حوالي 120 كيلومترا شمالي ملبورن.

وأصدرت السلطات 7 تحذيرات من الفيضانات في جميع أنحاء فيكتوريا، ومن المحتمل حدوث سيول خطيرة حتى بعد ظهر اليوم الاثنين مع تساقط الأمطار شرقا باتجاه الساحل.

وتعرض شرق أستراليا لأمطار وفيضانات وحتى إعصار مداري خلال فصل الصيف عندما توقع الكثيرون أن يصاحب ظاهرة النينيو طقسا جافا وحرائق غابات.