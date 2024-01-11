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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

روي فيتوريا يمازح نجم الزمالك قبل بداية تدريبات منتخب مصر

صدى البلد

نشر الاعلامي مينا ماهر صورة لنجم الزمالك احمد مصطفي زيزو مع روي  فيتوريا  قبل بداية تدريبات منتخب مصر.

وظهر فيتوريا وهو يمازح زيزو وعلق مينا ماهر علي الصورة كاتبا : روي فيتوريا مع احمد مصطفى زيزو قبل بداية تدريبات منتخب مصر.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أول تدريبات الفريق ملعب "جاردان بوتانيك" استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل ١٤ يناير في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

 

بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب، ثم خضع اللاعبون للاستشفاء.

 

حضر مران المنتخب سفير مصر بكوت ديفوار السيد شريف سيف، وكان في استقباله الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، والكابتن حازم أمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

زيزو إنجازات روي فيتوريا منتخب مصر أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك

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