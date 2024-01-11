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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال.. حركة الشباب تحتجز طائرة أممية على متنها أجانب

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤول بالجيش الصومالي مساء أمس الأربعاء إن مسلحين من حركة الشباب احتجزوا طائرة هليكوبتر كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب بعدما هبطت اضطراريا في منطقة تسيطر عليها الحركة.

وقال الجنرال حسن علي لوكالة "رويترز" إن الطائرة واجهت عطلا بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود.

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وأضاف "كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب فضلا عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودا مصابين من إقليم جلجدود".

وأكدت لاحقا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وقوع حادث يتضمن طائرة متعاقدة مع الأمم المتحدة كانت في مهمة إجلاء طبي. وذكرت البعثة أنها تجمع معلومات عن الحادث وأن جهود الاستجابة جارية.

وقال موظف بالأمم المتحدة طالبا عدم نشر اسمه إن طاقم الطائرة يضم خمسة أجانب.
 

الجيش الصومالي حركة الشباب الشباب الصومال صوماليين

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