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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعتزم إرسال وفد غير رسمي لتايوان بعد الانتخابات

أرشيفية
أرشيفية

يخطط البيت الأبيض لإرسال وفد غير رسمي إلى تايوان بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الجزيرة، السبت المقبل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه "لم يتم تحديد المشاركين في الوفد وتوقيت رحلتهم بعد".

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وقال البيت الأبيض إن النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر التقى مسؤولاً صينياً كبيراً، الأربعاء، وناقشا التوترات بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.

والتقى فاينر مع ليو جيانتشاو، رئيس دائرة الاتصال الدولي للحزب الشيوعي الصيني، كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على خطوط اتصالات مفتوحة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج خلال قمتهما في كاليفورنيا نوفمبر الماضي.

 

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