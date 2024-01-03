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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تصاعد التوتر.. 4 بالونات صينية تمر فوق تايوان

تايوان والصين
تايوان والصين

عبرت مجموعة من البالونات الصينية، مضيق تايوان، مرورًا فوق الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تدعي بكين أنها تابعة لها، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع التايوانية.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، جاء هذا العبور قبل أيام فقط من الموعد المقرر لإجراء تايوان انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية، ووسط انتهاكات شبه يومية للمجال الجوي التايواني من قبل القوات الجوية الصينية.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أن 4 بالونات صينية عبرت مضيق تايوان الثلاثاء، مضيفة أن ثلاثاً منها والتي كان ارتفاعها يتراوح بين 12 و23 كيلومتراً تقريباً، مرت في النهاية فوق الجزيرة قبل أن تختفي.

وقالت وزارة الدفاع في اليوم نفسه، إن 9 طائرات تابعة لجيش التحرير الصيني تابعة للقوات الجوية الصينية و4 سفن تابعة للبحرية الصينية شوهدت بالقرب من تايوان.

وأضافت أن طائرتين عسكريتين صينيتين على الأقل عبرتا الخط المتوسط لمضيق تايوان ودخلتا المجال الجوي التايواني.

وكانت هذا العبور مماثل ليوم الاثنين، حيث اكتشفت تايوان منطادين صينيين متجهين شمال شرق البلاد ويمران بمضيق تايوان قبل دخول المجال الجوي للجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن أحد البالونات اختفى بعد مروره فوق تايوان.

وتحاكي البالونات المركبات العائمة التي دخلت المجال الجوي الأمريكي والكندي العام الماضي.

ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية المركبات بأنها بالونات تجسس، مما أثار مخاوف من أن المخابرات الصينية كانت تستخدمها لجمع معلومات عن المنشآت العسكرية.

ونفت الصين هذه المزاعم، وقالت بدلاً من ذلك إنها سفن مدنية تستخدم في المقام الأول لأغراض الأرصاد الجوية.

وسبق لوزارة الدفاع التايوانية أن اكتشفت بالونات مماثلة في الماضي، لكنها وصفتها بعد ذلك بأنها سفن لمراقبة الطقس.

ومع ذلك، رفضت هذا الأسبوع التعليق على وجه التحديد على ما تعتقد أنه تم استخدام البالونات المكتشفة مؤخرًا، وفقًا لوكالة رويترز.

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