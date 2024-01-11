ارتفاع كبير.. الكشف عن حصيلة ضحايا زلازل اليابان

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلي الزلازل المدمرة التي ضربت اليابان إلى 213 شخصًا، وإصابة ما لا يقل عن 567 شخصًا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قالت السلطات اليابانية: “سجلت مدينة سوزو أكبر عدد من الوفيات بـ 98 شخصا، تليها واجيما حيث توفي 83 شخصا”.

وأضافت: “أصيب ما لا يقل عن 567 شخصا، ولا يزال 52 آخرون في عداد المفقودين”.

وضرب تسونامي، وصل ارتفاعه إلى حوالي 3 أمتار (10 أقدام)، المنازل الساحلية بعد أكبر زلزال في الأسبوع الماضي.

وحذرت السلطات من زيادة خطر تفشي الأمراض المعدية بين الأشخاص المحشدين في الملاجئ حيث كانت إمدادات الغذاء ومياه الشرب ضعيفة، خاصة في البداية.

وبعد أسبوع من الكارثة التي ضربت إيشيكاوا، أقيمت خيام في قاعة كبيرة لاستيعاب 500 شخص - وهو تغيير يمكن أن يمنع المزيد من الوفيات بعد الكوارث.