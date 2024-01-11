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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتر القدم.. سقوط موظفة بين الرصيف وقطار "القاهرة/ أسوان" بسوهاج

صدى البلد

أصيبت موظفة في بداية الأربعينات من العُمر، ببتر بالقدم اليسرى؛ إثر سقوطها بين الرصيف والقطار الروسي "القاهرة/ أسوان"، أثناء تحركه من محطة سكة حديد طما شمالي محافظة سوهاج، حيث انزلقت قدماها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغاً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما، مفاده سقوط موظفة بين الرصيف والقطار الروسي “القاهرة/ أسوان” دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعوة “دينا ك.ا.م، 42 سنة، موظفة، وتقيم دائرة المركز”، وأفاد زوجها المدعو “محمد م.ذ.ع، 52 سنة، صاحب مكتب خاص، ويقيم بذات الناحية”، قرر بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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