أخبار التعليم| القومي للبحوث: الدواء الجديد يدعم المناعة ويوفر لنا ملايين.. عقب انتهاء الامتحان.. جامعة سوهاج توفر أتوبيسات لنقل الطلاب من المقر الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فتح باب التقديم لجائزة جامعة جنوب الوادي الداخلية للتميز الحكومي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فتح باب التقديم لجائزة جامعة جنوب الوادى الداخلية للتميز الحكومى والتي يتنافس فيها منتسوبو الجامعة للتأهل لتمثيل الجامعة بجائزة مصر للتميز الحكومى التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة "أصدقاء بيت العائلة النموذجية"

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، نتيجة مسابقة جماعة "أصدقاء بيت العائلة النموذجية" للمرحلتين "الابتدائية والإعدادية"على مستوى المحافظة.

إبراهيم مازن رئيسا لمجلس قسم التقويم بطب أسنان عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتعيين الدكتور إبراهيم مازن إبراهيم نجم رئيساً لمجلس قسم التقويم بكلية طب الأسنان اعتبارا من ۱/۱۰ / ٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

عقب انتهاء الامتحان.. جامعة سوهاج توفر أتوبيسات لنقل الطلاب من المقر الجديد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأن إدارة الجامعة قامت بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة عقب الإنتهاء من تأدية الامتحانات بصورة يومية.

فتح باب التقديم للالتحاق بالبرامج الدراسية للفصل الدراسي الثاني بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

هندسة القاهرة تعلن عن تنظيم حفل اليوبيل الذهبي لدفعة 1970|تفاصيل

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن إقامة الاحتفال باليوبيل الذهبي لخريجها .

القومي للبحوث : الدواء الجديد يدعم المناعة ويوفر لنا ملايين

قال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، إن هناك فريقا بالمركز القومي للبحوث، هو من ساهم في تسجيل مكمل غذائي، مشيرا إلى انه تركيبة صيدلانية، مُستخرجة من الطحالب، حيث أن هذه التركيبة كان يتم إستيرادها من خارج مصر بملايين الدولارات.

تناول سياحة دور الأيتام .. بحث لجامعة طيبة بالأقصر

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر في بحث مشترك نشر في مجلة دولية متخصصة في السياحة والضيافة بإسبانيا، قدمه الدكتور سلامة عمار، أستاذ السياحة والسفر، وآخرون، تناول سياحة دور الأيتام والتي تعد قطاعا فرعيا من السياحة التطوعية، التي تشير إلى السفر إلى الخارج "لفعل الخير" ودعم الآخرين في المجتمعات الأخرى.

جامعة حلوان: الأبحاث العلمية توجد حلولا واقعية لمشكلات المجتمع

يستعد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان خلال عام ٢٠٢٤ لعقد العديد من اللقاءات والندوات اون لاين والبرامج التدريبية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها .