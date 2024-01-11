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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مصري يوناني لتطوير منظومة الصحة

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

التقت  وزارة الصحة والسكان، الدكتور فاسيلي أبوستولوبولس، رئيس مجلس إدارة "مجموعة أثينا الطبية"، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول  تعزيز فرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي، بما يساهم فى النهوض بالمنظومة الصحية وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية سواء كانت من وحدات الرعاية الأولية أو المستشفيات الحكومية، فضلًا عن استخدام تقنيات التطبيب عن بعد وتعزيز وتنشيط  السياحة العلاجية، لافتا إلى إمكانية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص  من خلال إقامة عيادات شاملة مزودة بخدمات المعامل والأشعة.

وقال "عبدالغفار" إن وزارة الصحة والسكان، دعا الوفد اليوناني لزيارة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج للإطلاع على التطوير الكبير الذي طرأ على المستشفى بعد زيارتهم الأخيرة في العام الماضي.

وأصبح المعهد مدينة طبية متكاملة يضم أكثر من 1700 سرير، كما دعا الوفد لدراسة إمكانية إجراء الجراحات الدقيقة من خلال روبتات الذكاء الاصطناعي  بالمعهد وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما وجه الوزير بضرورة وضع مستشفيات محافظة الإسكندرية ضمن خطة الزيارة ودراسة سبل تطوير  المنشآت الصحية بالمحافظة.


ونوه "عبدالغفار" إلى إن الوفد سيقوم بزيارة عدد من مستشفيات القطاع الخاص للتعرف على الخدمات المقدمة به على أرض الواقع فضلا عن دراسة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى هذا الشأن.

ومن جانبه، قال الدكتور فاسيلي أبوستولوبولس، رئيس مجلس إدارة "مجموعة أثينا الطبية"، إن التعاون مع وزارة الصحة سيكون مثمرا للغاية، مضيفا أن لديه رؤية طموحة للتشارك من أجل تطوير المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا الى رغبته في إقامة عدة مشروعات مستدامة في إطار استراتيجية طويلة المدى ولاسيما فيما يتعلق بوحدات الرعاية الأولية.

كما اشاد بالإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة وانه سيقوم بدراسة كيف يمكن تعظيم الاستفادة بتلك الإمكانيات،  مشيرا إلى ضرورة التحرك بشكل أسرع في إطار الأولويات المطروحة لتحقيق التنمية المنشودة.

 

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