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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون تكشف تطورات الحالة الصحية لوزير الدفاع وسط توترات البحر الأحمر

صدى البلد

عقدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مؤتمرا صحفيا، اليوم، وقدم اللواء بالقوات الجوية بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاجون، تحديثات حول صحة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. 

وبينما أحاطت الترقب بإمكانية الإعلان بشأن أزمة البحر الأحمر، خاصة بعد أن أحبطت القوات البحرية البريطانية والأمريكية "طائرات بدون طيار هجومية متعددة" نشرها الحوثيون في المنطقة هذا الأسبوع، ركزت الإحاطة في المقام الأول على صحة الوزير أوستن.

 

كان الوزير أوستن، الذي دخل المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر بسبب إصابته بعدوى بعد جراحة سرطان البروستاتا، موضع قلق وتدقيق. وفي حديثه للصحفيين، أكد اللواء بات رايدر أنه "لم تكن هناك فجوة في السيطرة في أي وقت من الأوقات" أثناء دخول الوزير إلى المستشفى. ونقل رايدر كذلك أن الوزير أوستن لا يزال في المستشفى لكنه "يركز على تنفيذ واجباته" بينما يواصل تعافيه بشكل جيد.

 

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، حظيت التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر باهتمام دولي، وأي تطورات في استجابة الولايات المتحدة للوضع سيتم مراقبتها عن كثب من قبل المجتمع الدولي.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية

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