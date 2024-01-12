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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إلكترونيا على المنصة| بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 غدا

أبناؤنا في الخارج
أبناؤنا في الخارج

تنطلق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 جميع الصفوف الدراسية بداية من غدٍ السبت الموافق 13 يناير 2024 ، وفقا للجداول المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 إلكترونيا من خلال منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج ، وفقا لما ورد في الكتاب الدوري 9 لسنة 2022.

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 من فصل دراسي أول وثانٍ وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2023 / 2024 ، بدءا من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام لطلاب ”أبناؤنا في الخارج".

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه خلال امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، في حال حدوث أي عطل في منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، سيتاح للطالب أن يقوم بطباعة الامتحانات والإجابة عليها وإرسالها بالبريد الإلكتروني لتصحيحها وإتاحة ذلك بجميع دول العالم.

ومن جانبه .. أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن اجمالي عدد الطلاب المسجلين لـ الامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج 83162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية من كي جي 1 حتى الصف الثاني الثانوي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 ، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

وسبق وأن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2024 ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

 ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملف تقييم الأداء لاختبار تحديد المستوى لتلاميذ kg1 من مرحلة رياض الأطفال لغات وعربى للعام الدراسى 2023،2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يتم تحميل ملف التقييم للتلميذ باللغة الإنجليزية للتلاميذ المتقدمين على نظام اللغات من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم ، ويتم طباعة الملف ويقوم الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، ويتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  على أن يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين، ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية ، مؤكدة على أن يكون التعامل من خلال المنصة الالكترونية فقط.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يمكن الدخول على الرابط التالى لتحميل امتحان تحديد المستوى لرياض الأطفال للطلبة المصريين في الخارج.

https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/kg1Mos tawa

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