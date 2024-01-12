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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

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شبانة : عمر كمال لديه شخصية جيدة وقادر على التأقلم في الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد منذ فترة طويلة، خصوصا بعد الترحيب منذ البداية من إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، مشيرا إلى أنه كان يسعى للتعاون مع النادي الأهلي وتحقيق مكاسب فنية لفريقه في المقام الأول.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز كان نشر صورة بوجود 7 لاعبين من فريقه في منتخب مصر، والأن الأهلي أصبح يمتلك 8 لاعبين وبيراميدز 6 فقط".

وأضاف: "عمر كمال عبدالواحد لاعب مميز ولديه شخصية جيدة وقادر على التأقلم سريعًا في منظومة النادي الأهلي، على عكس الزمالك الذي ضم لاعبين يفتقدون الشخصية مثل عمرو السيسي وقبل ذلك كان هناك زكريا الوردي".

وزاد: "إمام عاشور اندمج مع لاعبي الأهلي لأن النادي يبحث عن الشخصية التي تناسبه، وعمر كمال عبدالواحد لاعب جيد ومميز للغاية وقادر على اللعب في أكثر من مركز، وقد يلعب في الوسط أو الجبهة اليمنى".

وأكمل: "الأهلي أيضا تعاقد مع وسام أبوعلي، وفيديو تقديمه كان رائع، ينم عن إحساس المصريين بالشعب الفلسطيني، وهو برومو مُعبر للغاية، وحقق مشاهدات رائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفكرة الفيديو كانت جيدة للغاية".

الإعلامي محمد شبانة التواصل الاجتماعي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الشعب الفلسطيني الزمالك برنامجه بوكس تو بوكس بيراميدز

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