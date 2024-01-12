مشروعات جديدة تنتظرها قلعة قايتباي في 2024| تفاصيل

تحدث محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، عن تفاصيل 4 مشروعات يتم تنفيذها في قلعة قايتباي خلال عام 2024، قائلاً إن هذه المشروعات كانت حلم السنوات الماضية، مؤكدًا أن الإسكندرية تستحق تحقيق هذا الحلم.

زيادة الدخل وجذب الاستثمارات

وأضاف “متولي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن المشروع الأول في القلعة هو الصوت والضوء ومقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2024، متابعًا أنه يتم تنفيذ المشروعات في نفس الوقت بشكل مخطط لأنها تُكمل بعضها.



وأشار محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية إلى أن القلعة لن يتم إغلاقها في فترة إنجاز المشروعات، بل إنها مستمرة في استقبال الزائرين وفي نفس الوقت يتم العمل على المشروعات.



وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية أن هدف هذه المشروعات زيادة دخل المجلس الأعلى للآثار من خلال السياحة الداخلية والخارجيةن بجانب أن هذه المشروعات تعمل على خلف أفق جديدة للاستثمار.

وذكر أن قلعة قايتباي يبلغ عمرها 546 عام على مساحة 4 فدان ونصف وتستوعب عشرات الآلاف من الزائرين في اليوم الواحد.