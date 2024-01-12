300 ألف طن.. الزراعة: قنا تنتج 40٪ من السكر في مصر

قال المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن قصب السكر هو المحصول الاستراتيجي لمحافظة قنا، حيث تبلغ مساحة زراعته 120 ألف فدان، كما تنتج قنا ما يقرب من 40٪ من إنتاج السكر في مصر.



300 ألف طن سكر سنويًا

وأضاف “جيلاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن قنا تنتج مايقرب من 3 ملايين طن قصب، أي 300 ألف طن سكر سنويًا، مؤكدًا أن الدولة تهتم بتدعيم المزارعين واستخدام أساليب الزراعة الحديثة.



ولفت المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة بقنا إلى أن سعر توريد قصب السكر وصل لـ 1500 جنيه، مضيفًا أن الري بالتنقيط واستخدام الأسمدة المناسبة عمل زيادة الإنتاج وتوفير الكهرباء والمياه.