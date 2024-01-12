مي عمر تخطف الأضواء في أحدث ظهور

خطفت الفنانة مي عمر، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتألقت "مي عمر" بإطلالة أنثوية لافتة، حيث ارتدت توب بالون الابيض مع بنطال جينز ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.





وكشفت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أنينال اعجاب الجمهور.



وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوكالتي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.



وعن مسلسل المقارنة بينه وبين فيلم الأفوكاتو للزعيم عادل إمام أكدت أن المسلسل بعيد تماما عن قصة فيلم الزعيم وسوف يكون مفاجأة للجمهور.



وأضافت مي أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم الغربان مع عمرو سعد، مشيرة إلى أنه فيلم لم يتم تقديم عمل مثله في الوطن العربي من حيث الإنتاج الضخم أو الصورة او القصة والفيلم من إخراج ياسين حسن.