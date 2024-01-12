خبير: دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية سابقة تاريخية

قالت غادة حلمي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية سابقة تاريخية.

وأضافت غادة حلمي،خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، أن دعوى جنوب إفريقيا تتكون من 84 صفحة، أشارت فيها إلى جرائم الاحتلال، متابعة: احكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن.

واسترسلت: عندما يتم إصدار حكم ضد إسرائيل، سيشكل سابقة قانونية وسيؤثر على وضعها العالمي.



وأكلمت: نتوقع أن تدافع إسرائيل عن نفسها، ولكن جنوب إفريقيا قدمت دلائل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.