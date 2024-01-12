مظاهرة تونسية تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل| شاهد

تجمع متظاهرون أمام سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة التونسية، للتعبير عن دعمهم لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.



دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وحمل المتظاهرون لافتات تشكر جنوب أفريقيا على تحركها، ورددوا شعارات مثل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحرب"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأعربت العديد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن دعمها لموقف جنوب أفريقيا وسعيها لمقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

